Projeto Saúde+ Feliz leva qualidade de vida para população de Belford Roxo

Pilates tem atraído um bom número de pessoas no projeto Saúde + Feliz

Cuidar de você, esse é o projeto. A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, retomou as atividades do Projeto Saúde+

Feliz com 20 polos ativos. Retornando gradativamente nos quatro cantos da cidade,

em 2022, o projeto chegou a ter 54 polos com 22 mil alunos.

Na primeira etapa de retomada, as modalidades disponíveis são: futebol, pilates,

zumba, aquazumba, natação, hidroginástica, funcional, karatê, jiu-jitsu, ginástica e

bombeiro-mirim. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo link de whatsapp:

cutt.ly/HwtvGgmq.

Responsável pela administração do projeto, o secretário especial de Esportes e

Lazer de Belford Roxo, Jefferson Alencar, contou sobre os novos desafios. “Temos

como meta abrir 100 polos na cidade. Sabemos da qualidade e potencial do projeto

que leva esporte, lazer e cidadania de forma gratuita para milhares de

belforroxenses”, afirmou. “Estamos abertos para ouvir a solicitação de cada morador e oferecer atividades nos polos que atendam o desejo dos alunos”, completou Jefferson.

Benefícios das atividades

A moradora do bairro São Francisco de Assis, Simone dos Santos, de 33 anos, é

mãe de Alex dos Santos, de 8 anos, aluno de futebol do polo Xavantes. “Esse

projeto é incrível e incentiva os sonhos de muitas crianças. Meu filho tem um

problema especial que faz ele andar na ponta dos pés, e essa atividade funciona

como uma fisioterapia até ele realizar a cirurgia”, compartilhou. “As crianças

precisam desse espaço, longe de celular e redes sociais, para exercitar o corpo e a

mente”, completou Simone.

A moradora de Heliópolis e aluna da turma de ginástica no polo Cantão, Maria de

Lourdes Miguel, 56 anos, destacou os benefícios da atividade. “Depois que eu

descobri a ginástica minha vida mudou completamente, recomendo para todas as

idades”, contou. “A melhora na minha saúde foi visível, pois agora vivo com mais

ânimo e disposição para realizar as tarefas diárias”, acrescentou Maria.