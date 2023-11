Proposta altera regra para audiência de retratação para os casos de violência contra a mulher

Laura Carneiro: “Maior segurança jurídica e respeito à autonomia da

vítima”

O Projeto de Lei 3112/23 altera a Lei Maria da Penha para assegurar que a

audiência de retratação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher

só será realizada se houver manifestação expressa da vítima, apresentada antes do

recebimento da denúncia pelo juiz.

A proposta foi apresentada pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). Segundo ela, o

objetivo do projeto é adequar a lei a uma decisão proferida pela Terceira Seção do

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a audiência tem por objetivo

confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício

pelo juiz. Pela decisão, a audiência somente ocorrerá se houver manifestação do

desejo da vítima de se retratar.

Em agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a interpretação

de que o juiz não pode, sem pedido da vítima, marcar audiência para que ela

desista de processar o agressor nos crimes de violência contra mulher em que a

ação penal seja condicionada a sua manifestação.

A decisão do STF foi tomada em ação movida pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). Segundo a ação, alguns juízes designam a audiência por conta própria, sem a manifestação da vítima, e o não comparecimento desta tem sido interpretado como renúncia tácita, com o arquivamento do processo.