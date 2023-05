Quadrilha ataca agência da Caixa na Ilha do governador, 11 criminosos são presos

Mais de cinco horas depois de atacar uma agência da Caixa Econômica Federal, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, policiais militares encontraram dois suspeitos que estavam escondidos no interior da instituição. O ataque aconteceu por volta das 4h desta quinta-feira (11) na Rua Capitão Barbosa, na Praia de Olaria,

no Cocotá.

No total, 11 homens foram presos: os dois escondidos, três rendidos na agência ainda de madrugada, quatro na Nova Holanda, na Maré, logo após o confronto, e dois feridos, internados sob custódia.

De acordo com a polícia, uma quadrilha formada por pelo menos 12 homens (muitos de fora do RJ) foram até a CEF do Cocotá para explodir os terminais de autoatendimento. Mas a quadrilha estava sendo monitorada e acabou surpreendida. Houve um intenso tiroteio.

Uma bomba chegou a ser detonada, mas não rompeu os cofres. A grade da agência ficou toda marcada de balas. Dois carros usados na ação também foram atingidos.

Segundo a polícia, os bandidos eram de outros estados e foram cooptados por traficantes do Complexo do Alemão. Três dos presos são da Bahia, da Paraíba e de Minas Gerais.

A ação conjunta foi da 25ª DP (Engenho Novo), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), Delegacia de Repressão a Furtos de Cargas (DRFC), Subsecretaria de Segurança e a PM.