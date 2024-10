Quadrilha de colombianos é presa por furtar casas na Zona Norte do Rio

A polícia prendeu no último domingo (13) uma quadrilha de colombianos suspeitos de invadir prédios e casas na Ilha do Governador. Segundo a investigação, eles usavam perucas e bigodes postiços como disfarces para cometer os crimes. Ao todo, seis homens foram detidos na Penha, na Zona Norte.

O bando já vinha sendo monitorado há pelo menos uma semana, e dentro de um veículo utilizado pela quadrilha, e que vinha sendo monitorado, a equipe encontrou os materiais que eram utilizados pelos bandidos para evitar um possível reconhecimento pelas vítimas.

Segundo as investigações a quadrilha de estrangeiros agia de forma organizada: monitoravam as casas para confirmar que estavam vazias antes de arrombarem as portas. O grupo furtava principalmente itens de alto valor e de fácil revenda.

Com eles, a polícia apreendeu joias, relógios, laptops, dinheiro em espécie, incluindo moedas estrangeiras e até máquinas de cartão, além dos disfarces usados para a invasão as residências.

Imagens de câmeras de segurança mostram a movimentação do grupo em prédios e outros imóveis da Ilha do Governador. Nelas é possível ver dois suspeitos em ação. De acordo com a polícia, as imagens foram fundamentais para identificar os envolvidos. O grupo atuava com muita agilidade.

Bandidos reconhecidos

O delegado que comandou a investigação informou que duas vítimas já compareceram à delegacia e reconheceram os criminosos.

Os suspeitos presos foram autuados em flagrante por furto qualificado e formação de organização e a investigação continua para identificar os demais integrantes da organização criminosa e os receptadores dos objetos furtados.

A polícia informou que os celulares apreendidos com os suspeitos serão analisados pela polícia para tentar identificar outros membros da organização criminosa, assim como os receptadores que ajudavam a revender os itens roubados.