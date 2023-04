Quadrilha especializada em roubo de veículos roda em depósito clandestino

Policiais do 41° BPM (Irajá) prenderam na última terça-feira (11), quatro integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas e de veículos, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio. Eles foram encontrados em um local que era utilizado para desmontar os carros roubados e, consequentemente, revender as peças retiradas.

A ação foi possível após um trabalho do serviço de inteligência que identificou a central de desmanche na Estrada Almirante Santiago Dantas, no Complexo da Pedreira, em Barros Filho. A PM informou que o grupo integra uma facção criminosa que atua na Zona Norte, na Baixada Fluminense e pela extensão da Avenida Brasil.

No local, os PMs apreenderam dois carros, grande quantidade de peças e ferramentas para desmontar os veículos roubados. Os quatro criminosos e o material apreendido foram levados para a 39° DP (Pavuna) e os homens ficarão à disposição da Justiça.

Mais 10 carros apreendidos

Policiais militares do 39° BPM (Belford Roxo) apreenderam no mesmo dia dez carros em um depósito que era utilizado para desmanche de veículos roubados, na comunidade Santa Teresa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, as apreensões foram possíveis a partir de informações do serviço de inteligência do batalhão que indicavam o local como clandestino.