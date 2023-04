Quadrilha paulista que invade casas no Rio é alvo de operação da Polícia Civil

Investigações apontam que os ladrões alugavam carros e se hospedavam em hotéis com documentos falsos e monitoravam os alvos

Uma quadrilha especializada em furtos a apartamentos na Zona Sul do Rio de Janeiro foi alvo de uma operação da Polícia Civil do RJ nesta quarta-feira (19). Investigações da 14ª DP (Leblon) apontam que os ladrões vinham de São Paulo e invadiam residências em Ipanema, Copacabana e Leblon atrás de joias, bolsas de grife e relógios de luxo.

Com documentos falsos, o bando alugava carros na capital paulista e dirigia até o Rio, onde se hospedava em hotéis. Para definir os alvos, eles tinham acesso a listas clandestinas com nomes e dados de pessoas que adquiriram esses bens.

Outra maneira de selecionar as vítimas era pelas redes sociais. Quem ostentava acabava na mira da quadrilha, que também acabava obtendo dados vazados ilegalmente com detalhes das pessoas.

Brechas na segurança

Com os alvos definidos, os bandidos passavam a vigiar os endereços para encontrar brechas na segurança. Os ladrões só invadiam os imóveis se tivessem certeza de que estariam vazios — eles

chegavam a ligar para telefones fixos para garantir que não havia ninguém.

Uma das vítimas foi um morador do Leblon. O crime foi no dia 16 de março. “O porteiro, numa falha enorme da segurança, deixou uma pessoa completamente estranha entrar só dizendo o nome de alguém da família. Não tinha ninguém na minha casa. Ele entrou e ficou quase duas horas lá dentro. Quase tudo que ele roubou foi dado por pessoas que não estão mais vivas. Tem valor emocional imenso. É história da minha vida”, disse.

O material furtado no Rio de Janeiro era revendido a receptadores de São Paulo para não levantar suspeitas.

Buscas na casa de integrantes

Os agentes realizaram buscas nas casas de integrantes da quadrilha no bairros Várzea Paulista e Liberdade, em São Paulo. Alvos dos mandados, Roberto Quirino, Carlos Vinicius dos Santos e Nathan

Galloni têm várias passagens por furtos a residências.

De acordo com a investigação, os chefes da quadrilha pertencem ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que é de São Paulo. Os criminosos têm até advogados que monitoram os processos em que eles são citados no Tribunal de Justiça do RJ e conseguem saber quando haverá pedido de busca ou prisão pelos furtos. (com informações g1)