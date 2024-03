Quadrilha que teria lucrado mais de R$ 1 milhão com venda de carros roubados alvo de operação

Uma operação do Ministério Público do Rio (MPRJ) e da Delegacia de Roubo e

Frutos de Automóveis (DRFA) cumpriram nesta terça-feira (26) cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 29ª Vara Criminal da Capital contra integrantes de uma quadrilha suspeita de usar a internet para vender carros clonados e roubados.

Quatro pessoas foram presas em flagrante. Dois homens foram detidos porque

estavam com veículos roubados e com uma placa adulterada. A organização

criminosa teria lucrado R$ 1 milhão com o golpe.

A investigação apontou que os carros clonados e roubados eram colocados à

venda em sites na internet. Depois que as vítimas fechavam negócio, elas eram

levadas para cartórios. Lá, os golpistas apresentavam documentos, manuais e

notas fiscais falsos.

Os mandados foram cumpridos em Vargem Grande, na Zona Oeste da capital; e em

Petrópolis, na Região Serrana; São Gonçalo, na Região Metropolitana e em Duque

de Caxias, na Baixada Fluminense.

Em Vargem Grande, os policiais estiveram na casa de Marcos Paulo Freire Ramiro

para cumprir um mandado de busca e apreensão. Durante as buscas, os agentes

acharam um carro roubado com placa adulterada. Marcos foi preso em flagrante por

receptação e adulteração de placa.

O carro, avaliado em quase R$ 300 mil reais, foi levado para a Cidade da Polícia e

vai passar por perícia.

Já em Duque de Caxias, os policiais encontraram um carro roubado na casa de

Paulo Vitor Rainha. A constatação aconteceu após o automóvel passar por uma

perícia. Levado para a sede da DRFA, Paulo Vitor recebeu voz de prisão.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados. O bando vai

responder por receptação, adulteração de sinal (placa) e organização criminosa.