Quaquá elogia nova presidente da Petrobras

Quaquá (PT) foi o entrevistado do programa Jogo do Poder, da CNT

O deputado-federal Washington Quaquá (PT) elogiou a escolha da engenheira Magda Chambriard para a presidência da Petrobras. Ele foi o entrevistado do programa Jogo do Poder, atração apresentada pelo jornalista Ricardo Bruno na rede CNT.

A ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) assumiu o comando da maior empresa brasileira após a demissão do seu antecessor, Jean Paul Prates, exonerado do cargo no início desta semana.

“Eu conheço a Magda desde os tempos da ANP. Ela foi funcionária da Petrobras, conhece a empresa como poucos e tem visão nacionalista. Acredito que ela será uma grande presidente e irá defender os interesses do verdadeiro dono da companhia, que é o povo brasileiro”, afirmou Quaquá.

Capacidade técnica e política

Pré-candidato à prefeitura de Maricá, Quaquá confia na capacidade técnica e política de Magda para liderar o processo de retomada do Comperj, grande complexo petroquímico que tem suas instalações situadas na vizinha cidade de Itaboraí, no Leste Fluminense. O empreendimento teve suas obras suspensas no curso das investigações realizadas pela Operação Lava-Jato, o que causou a perda de milhares de empregos e o atraso no desenvolvimento de toda a região.

O deputado fez elogios a Prates, especialmente por sua atuação na política de preços dos combustíveis, mas criticou que qualificou como “pouca energia para lidar com as pressões do mercado e para tirar do papel projetos de interesse nacional, como o próprio Comperj”, concluiu.