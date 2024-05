Quaquá parabeniza Castro e Bacellar pela vitória no TRE

Quaquá disse que as eleições de Castro e de Bacellar foram legítimas/Reprodução

O vice-presidente nacional do PT, deputado federal Washington Quaquá, parabenizou o governador Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar, para parabeniza-los pela vitória no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), na noite da última quinta-feira (23).

Na conversa por telefone, o petista afirmou que a Corte decidiu com respeito ao resultado das urnas. Sem citá-lo nominalmente, Quaquá condenou Marcelo Freixo por ter ingressado na Justiça para contestar o resultado das eleições de 2022.

“É um erro recorrer a Justiça para anular uma decisão legítima do povo do Rio de Janeiro, que gostando ou não, deu a ele (governador) mais de 2 milhões de votos do que o segundo colocado”, afirmou

Castro divulga nota

Minutos após o fim do julgamento, Castro publicou nas redes sociais uma nota sobre a absolvição de seu mandato pelo TRE-RJ, ressaltando sua confiança na Justiça e o respeito ao voto livre de 4,8 milhões de eleitores que o elegeram.

Leia a íntegra da nota:

“Recebo com profunda humildade a decisão da Corte eleitoral do Estado do Rio de janeiro. Desde o início deste processo, reiterei a confiança na Justiça, o que se comprovou hoje. A democracia, pilar fundamental da nossa sociedade, foi brindada com esta decisão.

Importante destacar que além do trabalho da nossa defesa, que resultou pela improcedência das ações interpostas pelo Ministério Público Eleitoral e pelo candidato derrotado Marcelo Freixo, a decisão respeitou o voto livre e soberano de mais de 4,8 milhões de eleitores do Estado do Rio de Janeiro.

Repito o que sempre disse ao ex-deputado Marcelo Freixo: respeite o resultado das urnas e a vontade do nosso povo.

A democracia hoje é a grande vitoriosa”.