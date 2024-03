Quaquá propõe criação de conselho para licenciar projetos acima de R$ 3 milhões

Texto de Quaquá poderá reformular o processo de licenciamento de

projetos

O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputado

Washington Quaquá, apresentou uma proposta que poderá reformular o processo

de licenciamento de projetos de investimento acima de R$ 3 bilhões. A iniciativa

sugere a criação do Conselho Nacional do Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo,

que substituiria órgãos ambientais e outras etapas da burocracia estatal nesse

contexto.

No regime especial proposto, os projetos aprovados pelo conselho seguiriam para a

sanção ou veto do presidente da República. Segundo o texto, o conselho teria a

responsabilidade de “definir, recomendar e aprovar planos nacionais, regionais e

setoriais do desenvolvimento nacional sustentável e inclusivo em todo o território

nacional”.

De acordo com a proposta de lei de Quaquá, o conselho seria composto por 30

integrantes titulares, divididos igualmente entre indicações dos poderes Executivo e

Legislativo e da sociedade civil.

Os representantes do Executivo, conforme a proposta, abrangeriam áreas como

Trabalho e Emprego, Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação, Casa Civil, Turismo,

Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Agricultura e Pecuária,

Transportes, Meio Ambiente e Mudança Climática, Integração e Desenvolvimento

Regional.