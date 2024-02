Quarta-feira de Cinzas marca a Campanha da Fraternidade 2024

Tema da campanha é “Fraternidade e Amizade Social”

Ao inaugurar a Quaresma, a Quarta-feira de Cinzas (14) não apenas anuncia o início desse período litúrgico, mas também marca o lançamento da Campanha da Fraternidade 2024, enaltecendo seus 60 anos com a temática “Fraternidade e Amizade Social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”. Fundamentada na Ecíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, esta campanha ressalta a primazia da amizade social, erigida nos pilares do amor, respeito e tolerância ao próximo, fomentando a busca pela excelência na vida sem quaisquer exclusões.

Durante as cinco semanas de mobilização, que atingem seu ápice na Coleta Nacional da Solidariedade em 24 de março, convoca-se a comunidade a participar ativamente de iniciativas solidárias, tecendo uma trama de apoio que instigue metamorfoses individuais e coletivas.

Ciclo de reflexão e ação

O lançamento oficial em 14 de fevereiro, encapsulado por um vídeo que veicula a mensagem do Papa Francisco, configura um ponto inaugural de transcendente relevância para este ciclo de reflexão e ação. No entanto, o panorama social do Brasil, como meticulosamente dissecado em “A Biografia do Abismo” pelos autores Felipe Nunes e Thomas Traumann, elucida desafios significativos que assolam a sociedade desde as eleições de 2018.

‘Biografia do abismo’

“A Biografia do Abismo” meticulosamente debruça-se sobre o afastamento entre amigos e familiares, oriundo de divergências políticas, indagando as raízes desse distanciamento. A obra, perscrutando a “Calcificação Política e Social” como fenômeno global que permeia o Brasil, adverte sobre a fragmentação social fundamentada em valores basilares. Não obstante, ressalta que a tolerância, o respeito e a amizade podem desarticular tal calcificação.