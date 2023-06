Quarteto da milícia cai nas mãos da polícia na Zona Oeste do Rio 

Uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil prendeu quatro homens depois de um confronto na noite da última quinta-feira (15) em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Três deles tentaram fugir do cerco policial se jogando em uma vala de esgoto.

A ação foi uma parceria entre a 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), o 27º BPM (Santa Cruz) e policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). Os agentes tinham informações de que um grupo de milicianos estavam se reunindo na região conhecida como Vitor Dumas.

No início da operação, os agentes foram atacados a tiros e reagiram. Após o intenso confronto, eles realizaram um cerco para capturar os suspeitos. Quatro foram presos. Três deles estavam em uma área de mata depois que se jogaram em uma vala para se esconder.

Com eles, foram apreendidos uma pistola, uma granada, dez carregadores, três aparelhos celulares e 173 munições, além de três carros e uma motocicleta. Dois veículos constavam como roubados. A ocorrência foi registrada na 36ªDP (Santa Cruz).