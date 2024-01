Quarteto da milícia em Queimados é grampeado por agentes da Polícia Civil

Quatro milicianos foram presos na noite da última segunda-feira (8). A ação foi

conjunta entre policiais da 60ª DP (Campos Elíseos), da Subsecretaria de

Inteligência da Polícia Civil (Ssinte) e do 21º BPM (São João de Meriti). Entre os

capturados está Daniel da Silva França, conhecido como França, apontado como

chefe do grupo paramilitar que atua em Queimados, na Baixada Fluminense,

Além dele, que é apontado em investigações como autor de diversos homicídios na

região, foram presos João Victor Meireles Moraes, Alexandre Pires da Silva e

Cristiano da Silva Nascimento.

Segundo a polícia, diante do risco de confronto, tendo em vista a periculosidade

dos criminosos, a operação contou com um planejamento operacional e com o

emprego do veículo blindado do 21º BPM.

Os milicianos foram encontrados no interior de um veículo Voyage. Com eles, foram

apreendidos dois fuzis, uma espingarda, além de munições, uma capa para colete

balístico com a logo a Polícia Militar e um uniforme similar ao da Polícia Civil.

As investigações apontam que o grupo, no momento da prisão, se deslocava para

um conflito com criminosos rivais, buscando a expansão territorial.

Contra França, foi cumprido um mandado de prisão em aberto por crimes de

homicídios. Todos os quatro, no entanto, responderão por adulteração de sinal

automotor, receptação e porte de arma de uso restrito. Inquéritos contra os

criminosos estão abertos e em andamento na Delegacia de Repressão às Ações

Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE).