Quarteto do tráfico de drogas é preso em operação da PM em Duque de Caxias

Os suspeitos foram presos durante uma operação de policiais do 15º BPM (Duque

de Caxias), na última segunda-feira (3), na comunidade do Vai quem Quer, no

município da Baixada Fluminense.

A corporação informou que agentes do do 15º BPM (Duque de Caxias) realizaram

uma operação para reprimir o crime organizado que atua na comunidade.

Com os quatro criminosos, os PMs apreenderam três pistolas, radiotransmissores e

grande quantidade de drogas. Os policiais também retiraram barricadas instaladas

na localidade.

O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).