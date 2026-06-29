Quarteto é preso por tráfico de drogas e armas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Pistola 9mm, rádio, munições e 725 porções de entorpecentes foram apreendidos com grupo

Uma operação policial em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, resultou na prisão de quatro homens e na apreensão de uma arma e grande quantidade de drogas na noite do último sábado (27). A ação ocorreu durante um patrulhamento no bairro Jardim Olavo Bilac.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) realizava rondas pela Rua Boulevard quando observou o grupo em atitude suspeita. Os homens tentaram fugir ao perceberem a aproximação da viatura, mas foram alcançados pelos agentes.

Drogas e arma

Com os detidos, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, um carregador com munições e um rádio transmissor. Também foram recolhidas 188 trouxinhas de maconha, 306 pedras de crack e 231 cápsulas de cocaína.

Após a abordagem, o grupo e todo o material apreendido foram encaminhados para a 59ª DP (Duque de Caxias), delegacia responsável pela área, onde o caso foi formalmente registrado.