Quarteto suspeito de integrar milícia é preso em Seropédica, na Baixada Fluminense

Quatro homens foram presos em flagrante durante uma operação da Polícia Civil em Seropédica, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira (26). Os agentes da

Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais

(Draco-IE) informaram que o grupo é suspeito de integrar uma milícia e estava

extorquindo um comerciante.

A milícia é chefiada por Tauã de Oliveira Francisco, conhecido como Tubarão. A

organização criminosa atua em Seropédica e parte de Nova Iguaçu, na Baixada

Fluminense.

Ele era integrante da milícia de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, até dezembro

de 2022. Tauã foi até o Km 32, na antiga Estrada Rio-São Paulo, dominada pela

milícia de Zinho, e tomou parte do território em Nova Iguaçu. Milicianos rivais foram mortos pela quadrilha de Tubarão.

A partir daí, segundo a polícia, aumentaram os confrontos na região entre as milícias de Zinho e Tubarão, que contou com a ajuda de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) em alguns embates contra o antigo chefe.

A ação policial começou após um serviço de inteligência e investigação que mostrou

que milicianos montaram uma rede de monitoramento e informações para monitorar a polícia no local.

Reinaldo Grillo Freitas, Yuri Yan da Silva e Fabrício Camargo dos Santos foram

presos depois de extorquirem diversos comerciantes na região. Eles vão responder

por extorsão majorada e formação de milícia privada. Já Marcos Yan da Silva

Gustavo estava repassando informações da operação para os milicianos, Ee vai

responder pelo crime de formação de milícia privada.