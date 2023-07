Quase 10 mil bebês já receberam RG em maternidades do RJ

Está chegando a 10 mil o número de recém-nascidos registrados pelo Detran em maternidades públicas do Estado do Rio desde que o programa foi retomado, em abril de 2022.

Para combater o grave problema do sub-registro civil da população brasileira, e ajudar a proteger a primeira infância, os bebês agora já saem da maternidade com suas carteiras de identidade. O programa atende também os pais dessas crianças, que muitas vezes também são identificados pela primeira vez.

O Detran.RJ já reabriu 15 postos de identificação civil nas grandes maternidades, num projeto realizado em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública e prefeituras. Outros postos ainda serão abertos para ampliar o programa, pois, de acordo com dados do MP Estadual, há sub-registro civil em praticamente todos os municípios do estado, principalmente nas cidades da Baixada Fluminense.

De acordo com a Diretoria de Identificação Civil do Detran.RJ, 9.569 bebês foram registrados em maternidades públicas em pouco mais de um ano. O número total de registros chegou a 10.172, sendo que neste número estão 60 mães e 37 pais que tiraram a primeira via da carteira de identidade – ou seja, pelo menos no Estado do Rio jamais tinham sido registrados.

Há casos ainda em que as famílias vieram de outros estados e seus documentos de identidade se perderam com o tempo. Na soma, estão também cerca de 500 pais que aproveitaram para tirar a segunda via.

O programa de identificação civil em maternidades foi interrompido por mais de dois anos, durante a pandemia de covid-19. Mas o levantamento de anos anteriores indica que, a partir de 2014, cerca de 74 mil bebês e 4 mil pais foram identificados civilmente. É um passo importante para combater o sub-registro civil, mudando a perspectiva da infância brasileira. O programa reduz até o abandono das crianças, por levar pais e mães a criar vínculos mais fortes com seus bebês.