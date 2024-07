Quatro milicianos são mortos durante confronto com a PRF na Baixada Fluminense

A ação em Nova Iguaçu ocorreu em conjunto com a Polícia Civil, que monitorava os

bandidos

Um confronto com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com

quatro milicianos mortos, na noite da última quarta-feira (24), em Nova Iguaçu, na

Baixada Fluminense. A ação ocorreu em conjunto com a Polícia Civil, que

monitorava os criminosos.

Na ocasião, informações de inteligência da Delegacia de Repressão às Ações

Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) apontaram que os

milicianos estavam em dois automóveis trafegando pela BR-465. O bando faz parte

da milícia chefiada por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o Juninho Varão.

Por volta das 23h, as equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) da PRF

viram os dois veículos acessando a rodovia aparentemente juntos. Ao darem ordem

de parada, os criminosos iniciaram uma fuga em sentidos opostos. Em seguida,

uma das viaturas seguiu atrás do carro branco, localizado abandonado mais

adiante. Nele, um telefone celular e um carregador para fuzil calibre 7,62mm foram

encontrados.

Durante a perseguição ao outro veículo, os criminosos atiraram na direção da

equipe e houve confronto. Em seguida, os quatro milicianos baleados foram

encontrados baleados no interior do carro, todos portando fuzis. Eles foram

socorridos e encaminhados ao Hospital Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste do

Rio.

Fuzis, munições e balaclavas

No total, os agentes apreenderam quatro fuzis, 16 carregadores, 392 munições,

dois carros, seis telefones celulares, cinco placas balísticas, três capas táticas,

duas balaclavas, três chaves de veículos, um traje ghillie e um par de coturnos.

Ainda segundo informações, os veículos utilizados por eles eram produtos de

roubos ocorridos nas zonas Norte e Oeste. As investigações seguem para

identificar e localizar os milicianos que estavam no automóvel abandonado.

Disputa do controle de territórios com Zinho

Juninho Varão era considerado um dos homens fortes de Danilo Dias Lima, o

Tandera, mas após um golpe, passou a controlar a milícia que atua em bairros

como Cabuçu, Palhada, Valverde e Grão Pará, em Nova Iguaçu. No município, ele

disputa o controle de territórios com o grupo de Luís Antônio Braga, o Zinho, que

está preso desde dezembro do ano passado após se entregar à Polícia Federal.

As investigações apontam que ele mantinha uma aliança com Tauã Oliveira, o

Tubarão, morto em fevereiro deste ano, e por isso é um dos nomes investigados

como sucessor do miliciano.

Ainda de acordo com o MPRJ, Juninhão Varão é considerado foragido da Justiça e

tem diversas passagens por homicídio, tortura e organização criminosa, além de

ser responsável pelo controle financeiro da quadrilha e de participar diretamente da

compra de armas e munições.