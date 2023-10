Queda de avião mata 12 pessoas em Rio Branco, no Acre

Na aeronave estavam 6 homens, 3 mulheres e 1 criança de um ano e sete meses, além do piloto e copiloto

Um avião de pequeno porte explodiu ao cair próximo à pista do Aeroporto

Internacional de Rio Branco, na manhã deste domingo (29). Segundo o Governo do

Estado do Acre, todas as doze pessoas a bordo morreram.

Parte dos passageiros estava viajando para receber tratamento médico. Um vídeo

mostra o incêndio no local.

O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e decolou de Rio Branco com

destino a Envira, no Amazonas (confira abaixo). A aeronave modelo Caravan caiu

por volta das 6h30 no horário local (8h30 em Brasília), logo após a decolagem.

O advogado da empresa, Thiago Abreu, informou ao g1 que o piloto e o copiloto

eram treinados. Segundo a Anac, o avião estava em situação regular.

Desse total, cinco pessoas eram do município amazonense, segundo a Defesa Civil

de Envira. Entre eles estão dois empresários, uma servidora pública, o piloto e uma

outra mulher, que ainda não teve a identidade divulgada.

Segundo a capitã do Corpo de Bombeiros Francisca Fragoso, o avião caiu em um

local de difícil acesso, o que dificulta os trabalhos.

“Como não há possibilidade de alcançar por viatura, o controle do incêndio fica um

pouco mais delicado, em razão de utilizar apenas extintores. (A queda) foi no

sentido que vai para a BR-364”, informou a capitã.

Ambulâncias do Samu, viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Ciopaer se

deslocaram até o local para auxiliar nas ações.

O Governo do Estado do Acre informou que as vítimas morreram carbonizadas e

que as causas do acidente serão investigadas.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles da

Silva Santos, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

(Cenipa) foi acionado.

A maioria dos ocupantes era de Eirunepé, no interior do Amazonas, e quatro de

Envira, segundo a Defesa Civil do município. Lista de passageiros confirma que 6

Seis das vítimas eram de de Eirunepé (AM). Havia, ainda, moradores de Envira

(AM), de onde alguns partiram para buscar tratamento médico no estado vizinho.

Estão na lista dos passageiros que morreram: Cláudio Mortari (piloto), Cleiton (copiloto), Ana Paula Melo e sua filha Ana Paula Melo (de 1 ano e 7 meses), José Marcos Epifânio, Edineia de Lima, Jamilo Maciel, Antônio Epifânio, Raimundo Nonato Melo, Alexsander Bezerra, Antônia Elizângela e Francisco.

Alexsander Bezerra – passageiro