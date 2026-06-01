Queda nos índices de criminalidade marca reunião do CCS no batalhão de Mesquita, na Baixada Fluminense

O encontro reuniu o comandante do 20º BPM, tenente Souza (1º à direita), o comissário Alexandre Moraes, da 53ª DP, e o presidente do CCS, Roberval Barbosa (centro). Dados apresentados pela 53ª DP no Conselho Comunitário de Segurança apontam redução expressiva em roubos de rua, furtos de veículos e crimes violentos na comparação entre abril de 2025 e maio de 2026

O 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM) sediou, na manhã da última quinta-feira (28), mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança de Mesquita (CCS). O encontro, que reuniu o comando da PM, representantes da Polícia Civil e lideranças locais, serviu de palco para a apresentação de um balanço criminal altamente positivo para o município da Baixada Fluminense. O levantamento da 53ª DP (Mesquita) revelou uma queda acentuada na maioria dos crimes de rua e patrimoniais ao comparar o período de 1º a 27 de maio de 2026 com o mesmo intervalo de abril de 2025.

O comandante da unidade, tenente Souza, recebeu as autoridades e membros da comunidade para debater as dinâmicas de segurança pública da região. Também integraram a mesa o presidente do CCS, Roberval Barbosa, e o comissário Alexandre Moraes, da 53ª DP, responsável por apresentar e analisar os dados estatísticos.

Durante a reunião, Roberval Barbosa enfatizou que os bons resultados também passam pela colaboração da população.

“A participação dos moradores nas reuniões e o engajamento dos cidadãos são essenciais para mapearmos as manchas criminais e construirmos soluções eficazes para a segurança do município”, destacou o presidente do conselho.

Roubos e crimes patrimoniais

O grande destaque do balanço apresentado pelo comissário Alexandre Moraes foi a redução dos roubos de rua, que despencaram 33,9%, caindo de 56 registros em abril de 2025 para 37 em maio de 2026. Essa queda foi impulsionada principalmente pela redução de 54,8% nos roubos a transeuntes (que passaram de 31 para 14 casos).

Os roubos de aparelhos celulares e de veículos também operaram em baixa, recuando 8,7% e 9,1%, respectivamente. Outro indicador econômico importante, o roubo de carga, registrou uma queda expressiva de 66,7%, caindo de 3 ocorrências para apenas 1 no período monitorado de maio de 2026.

No setor de furtos, a maior retração foi no furto de veículos, que despencou 66,7% (de 21 para 7 casos), seguido pelo furto de bicicletas, que reduziu pela metade (-50%). Os furtos de celulares tiveram uma leve queda de 10%. Os roubos a coletivos e os furtos a transeuntes mantiveram estabilidade absoluta entre os períodos.

Índices de violência letal recuam pela metade

No que tange aos crimes contra a vida, Mesquita também apresentou evolução positiva. Os índices de letalidade violenta e de mortes por intervenção de agentes do Estado caíram 50% cada, registrando apenas 1 caso de cada indicador em maio de 2026, contra 2 no período comparativo de 2025. As tentativas de homicídio acompanharam o ritmo de queda, reduzindo 45,5% (passando de 11 para 6 registros).

Apesar do cenário majoritariamente de queda, as forças de segurança pública ligaram o alerta para duas estatísticas específicas. Os registros de estupro subiram de 1 para 3 casos (uma variação que indica a necessidade de atenção a crimes de violência de gênero), e as lesões corporais dolosas tiveram um aumento residual de 2,6% (de 76 para 78 casos). Os roubos a estabelecimentos comerciais também oscilaram, registrando 2 casos em maio de 2026 contra nenhum em abril de 2025.