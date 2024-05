Quedas de energia e estresse: esse é o ‘serviço’ prestado pela Light na Baixada

Transformador pegou fogo perto do Residencial Jardins e deixou os moradores mais uma vez sem energia elétrica. Moradores relatam perrengues no grupo do Whatsapp/Reprodução/Arquivo pessoal

Moradores da região central de Nova Iguaçu relatam perrengues causados pela constante falta de luz; empresa não atende demanda

A concessionária de energia Light Serviços de Eletricidade não tem acompanhado o ritmo acelerado de chegada de novos empreendimentos imobiliários de alto padrão, construídos no formato de “CondomíniosClube” na região central de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Moradores de uma das principais artérias da região, que incluem a maternidade do Hospital Iguassú (inaugurada no início de abril), clínicas médicas, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Jorge, além de um corredor de cartórios, têm enfrentado o maior sufoco com as constantes quedas de energia. Soma-se a esse problema, o estresse causado pelo péssimo serviço prestado pela empresa, que demonstra ser ser inoperante no atendimento das demandas.

No site ‘reclameaqui’, a reputação da empresa é classificada como ‘ruim’, com nota média de 5.7, quando a máxima é 10 pontos. Nos últimos 6 meses, a Light foi alvo de 9.497 reclamações, desde a interrupção do fornecimento, instabilidade até a demora no restabelecimento do serviço.

Transformador em chamas

Moradores do Residencial Jardins relatam queda de energia, que consideram fora do normal: cerca de uma a duas vezes por semana. Além do estresse, o problema tem acarretado prejuízos materiais, como a perda de eletrodomésticos e de alimentos causados pelas oscilações na rede.

Na noite da última quarta-feira (15), um morador registrou um transformador da região em chamas. As imagens foram postadas no grupo dos condôminos e geraram mais críticas contra a empresa.

Por conta do incidente, por volta das 23h, os moradores ficaram sem energia elétrica. “Liguei e a Light deu previsão para as 4h”, relatou um morador. Entretanto, até às 10h desta quinta-feira (16), a empresa não tinha restabelecido o serviço.

“Aguardando a presença da Light para rearmar os dispositivos de alimentação da rede. Já abrimos chamado, porém não informaram previsão”, dizia um comunicado enviado aos moradores pela administração do condomínio. Outros moradores postaram no grupo que a empresa não se preparou para o aumento de consumo na região. “A quantidade de apartamentos construídos e o aumento da temperatura fizeram aumentar o consumo e a Light não se preparou para isso. Só quer receber a conta em dia”. “As contas chegam certinhas e numa velocidade absurda”, critica outro.

Multas de 9,5 milhões do Procon

O constante desserviço prestado pela concessioária de energia elétrica acendeu o sinal de alerta do Procon-RJ. Em fevereiro deste ano, o órgão estadual aplicou duas multas que totalizam 9,5 milhões por falhas na prestação de serviço pela empresa.

A autarquia informou que desde novembro de 2023 tem solicitado à Light explicações e adoção de medidas em função de reclamações sobre queda de luz e demora no restabelecimento na Região Metropolitana do Rio, São João de Meriti, Valença, Vassouras, Volta Redonda, Nova Iguaçu e Duque de Caxias.

Assessoria de imprensa ignora pedido de nota

A reportagem do Hora H tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Light, inclusive através de e-mail. Dos três números de telefones, apenas um atendeu a chamada.

De forma resumida, informou somente que outro profissional retornaria para registrar a demanda e alinhar a divulgação de uma nota em respeito aos moradores que fizeram relatos à reportagem.

Entretanto, até o fechamento desta edição, por volta das 20h, o setor de comunicação não havia respondido aos contatos.

Por Antonio Carlos, Hora H