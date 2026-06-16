Quedas de helicópteros no Recreio acendem alerta para alta de acidentes aéreos no Rio

No último domingo (14), seis pessoas morreram na tragédia envolvendo dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Entre as vítimas estão o cantor americano Oliver Tree, de 32 anos, e o influenciador argentino Gaspi, 23 anos, passageiros deixavam a capital fluminense em direção a Angra dos Reis. O caso é mais um dos desastres aéreos recentes registrados na cidade do Rio.

Desde dezembro de 2025, o número de vítimas fatais em acidentes deste tipo alcançou a marca de 12 pessoas. No dia 30 de maio, um avião de pequeno porte caiu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O piloto Lucas Augusto da Silva Neto, de 69 anos, único tripulante da aeronave, não resistiu ao impacto e morreu na local.

Em abril, um helicóptero caiu no mar da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, mas tanto o piloto quanto os dois turistas estrangeiros conseguiram escapar com vida. Em entrevista, o tenente-coronel do Corpo dos Bombeiros, Fábio Contreiras afirmou que a região Sudoeste da cidade se destaca pela concentração dos acidentes:

“A gente já atendeu várias ocorrências esse ano, principalmente na Barra e no Recreio. A gente está obviamente se preparando cada vez mais para atender esse aumento do fluxo de aeronaves, então a corporação sim está atenta a esse aumento de acidentes. É um aumento alarmante, a gente realmente está atento a tudo isso.”

A Agência Nacional de Aviação Civil informou que vai investigar se os helicópteros envolvidos na colisão realizavam transporte clandestino de passageiros. De acordo com o diretor-presidente da agência, Tiago Faierstein, os dois pilotos e as duas aeronaves estavam com as documentações regulares no momento do acidente.

Despedida de produtor

O corpo do produtor musical Lucas Vignale Frota, de 26 anos, foi cremado nesta segunda-feira (15) no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio. Lucas é a primeira das seis vítimas do choque entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, ocorrido no último domingo (14), a ter cerimônia de despedida.

As outras vítimas são o cantor norte-americano Oliver Tree Nickel, que estava na cidade durante uma pausa de sua turnê internacional; Gaspar Prim e Lucas Brito Chaves. Os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac completam a lista de vítimas. Marsillac conduzia sozinho uma das aeronave.