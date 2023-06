Quem estava dentro de avião que foi perseguido por caças nos EUA

Policiais do estado da Virginia fazem buscas em parque atrás de restos do avião que colidiu com montanhas

Estados Unidos – O avião que foi perseguido por caças e caiu em uma região montanhosa do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, levava quatro pessoas, incluindo o piloto.

O avião, que é um Cessna, está registrado no nome da Encore Motors, que é uma empresa com sede na Flórida. O proprietário da companhia, John Rumpel, disse ao jornal “The New York Times” que a aeronave levava a filha dele; a neta, de dois anos; e a babá da criança. Autoridades do estado da Virgínia disseram que equipes de resgate não encontraram sobreviventes no local do acidente.

Segundo “The New York Times”, Rumpel, que também é piloto, disse ter poucas informações sobre as circunstâncias do acidente. Também de acordo com o jornal, ele disse, emocionado, que se o avião perdesse a pressurização, “todos teriam ido dormir e nunca mais acordariam”.

O avião caiu após invadir o espaço aéreo de Washington D.C. e ser perseguido por caças norte-americanos, no último domingo (4). A perseguição supersônica, com caças F-16, começou após o piloto do avião não responder a chamados feitos por militares norte-americanos.

Segundo as autoridades norte-americanas, o avião decolou do Aeroporto de Elizabethton, no Tennessee, e pousaria no Aeroporto Long Island MacArthur, em Nova York. A distância é de cerca de 1.000 km.

Antes de chegar ao aeroporto de Long Island, o avião fez uma volta e mudou de direção, indo em linha reta em direção à capital dos Estados Unidos. As causas são investigadas.