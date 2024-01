Rainha de bateria passa por tomografia para mostrar que não levava drogas

A rainha de bateria da Acadêmicos de Realengo, Cíntia Barboza, foi impedida de

embarcar para Benin, na África, por conta da suspeita de que estaria transportando

drogas.

Agentes da Polícia Federal (PF) revistaram sua bagagem duas vezes e ela foi

obrigada a tirar a lace que usava no cabelo em uma revista pessoal no Aeroporto

de Guarulhos, na Grande São Paulo. Cíntia destaca que, mesmo sem encontrarem

nada, foi levada para um hospital e passou por uma tomografia para provar que não

levava entorpecentes no sistema digestivo.

Segundo ela, depois de passar mais de seis horas sob investigação, perdeu o voo

e não recebeu auxílio para ser alocada em outro voo para o país africano, que sairia

no dia seguinte.

Cíntia conta que ficou mais de 24 horas no aeroporto e acabou perdendo um

trabalho importante para o sustento da família e para a continuidade do próprio

trabalho, já que usaria o dinheiro para pagar a sua fantasia do carnaval.

A Polícia Federal afirma que Cíntia foi alvo de procedimento padrão e depois

liberada. A PF informou ainda que repudia qualquer tipo de tratamento

discriminatório e que eventuais abusos serão apurados.