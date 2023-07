Receita Federal apreende carga de celular no aeroporto do Galeão

Aparelhos estavam escondidos em caixas de películas para celular

Mais de 200 smartphones importados avaliados em R$ 300 mil foram apreendidos pela Receita Federal durante uma fiscalização no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na Zona Norte.

Para tentar driblar a fiscalização, os 266 aparelhos foram colocados em caixas de películas para celular. De acordo com a Receita Federal, na documentação da mercadoria constava apenas a informação que a carga continha películas no valor total de US$ 833.

A carga de celulares foi apreendida nesta terça-feira, mesmo dia em que a Receita Federal apreendeu uma Ferrari, modelo Spider, ano 2022, avaliada em R$ 1,6 milhão, no Porto do Rio. Segundo a Receita Federal, o importador do carro é uma pessoa física sem lastro financeiro que já foi identificada.