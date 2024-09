Receita Federal apreende cerca de 1kg de drogas em encomendas no Galeão

Agentes da Receita Federal apreenderam na quarta-feira (25), duas encomendas postais contendo cocaína e maconha no terminal doméstico do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. O órgão informou que uma remessa que sairia do Rio de Janeiro com destino a Minas Gerais continha 540 g de pó branco reagente a narcoteste preliminar para cocaína e estava envolvida em camadas de balões, plástico e coberta de óleo.

Já a outra encomenda, continha 510 g de maconha oculta em caixas de som. A origem da remessa era São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com destino a Florianópolis, em Santa Catarina. O valor total das apreensões é de R$ 15 mil.

O trabalho da Receita Federal é resultado da fiscalização e da inspeção realizada com a equipe de cães de faro em parceria com os Correios.