Receita Federal apreende cerca de R$ 3 milhões em cocaína no Galeão

-Agentes da Receita Federal apreenderam nesta quarta-feira (10), 51 kg de cocaína em uma caixa encontrada sem identificação no terminal de cargas do Aeroporto do Galeão, na Zona Norte. A estimativa é que o valor total da droga chegue a R$ 3 milhões.

A Receita Federal informou que dentro do recipiente havia duas malas, cada uma

com duas mochilas recheadas com 46 tabletes. Foi realizado narcoteste, que é um

teste usado para identificar a presença de drogas, o qual acusou a presença de

cocaína.

O trabalho foi realizado com a presença de cães farejadores e com a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) que participaram do trabalho de identificação da droga.