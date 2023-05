Receita Federal apreende mais de R$ 24 mil em haxixe no Aeroporto do Galeão

Agentes encontraram 205 g de haxixe em uma encomenda postal

A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira (12) cerca de 205g de haxixe, avaliada em R$ 24.600, em uma encomenda postal no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Essa é a quarta apreensão de haxixe só nesta semana.

A droga foi encontrada dentro de embalagens de alimentos e vinha dos Estados Unidos com destino a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x.

Mais apreensões

Na última quinta-feira (11), 2,118 kg de haxixe, avaliados em um pouco mais de R$ 254 mil, foram apreendidos no Aeroporto Internacional do Galeão. A Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal do Galeão encontrou, dentro de um tambor, a droga que vinha dos Estados Unidos, e tinha como destino a cidade de Divinópolis, em Minas Gerais.

Na segunda-feira (8), a Receita apreendeu uma carga de haxixe avaliada em R$ 47,8 mil dentro de livros. Na terça (9), outra carga de haxixe, avaliada em mais de R$ 61 mil, foi encontrada em fundo falso de uma caixa, também no Galeão.