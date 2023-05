Receita Federal encontra haxixe dentro de livros no aeroporto do Galeão

Agentes da Receita Federal apreenderam nesta segunda-feira (8), no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), cerca de 400 gramas de haxixe escondidos dentro de três livros. A droga, avaliada em R$47,8 mil, foi despachada da Espanha como encomenda postal e tinha como destino as cidades de Angra dos Reis, Teresópolis e Niterói.

A apreensão aconteceu quando os livros passaram pelos equipamentos de raios-x. No primeiro e no segundo livro, cujas páginas foram cortadas para possibilitar o acondicionamento do haxixe, foram encontrados 100 g da droga. Já o terceiro volume continha 194 g do material.

A apreensão foi realizada pela seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Galeão.