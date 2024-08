Receptador de celulares é preso em flagrante na Uruguaiana, no Centro do Rio

Agentes da Polícia Civil prenderam em flagrante na Uruguaiana, no Centro do Rio, um suspeito de receptar telefones celulares furtados e roubados na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, ele foi localizado na última quarta-feira (21), após um levantamento do setor de inteligência da polícia.

Na ação conjunta da 4ª DP (Presidente Vargas) e da 32ª DP (Taquara), os agentes encontraram 50 aparelhos telefônicos em posse de Felipe Ferreira Pinto, vulgo “Cara de Galinha”. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tentou subornar os policiais e ofereceu R$ 30 mil ao ser conduzido para a delegacia da Avenida Presidente Vargas.

Segundo as investigações, Felipe já havia conseguido escapar de duas operações anteriores, mas os agentes seguiram nas buscas. O homem vai responder pelos crimes de receptação e corrupção ativa.

A polícia encontrou, entre os aparelhos recuperados, dois celulares que possivelmente pertenciam aos dois turistas americanos que foram vítimas do golpe “Boa noite Cinderela” em Copacabana, que levou a morte de um deles, caso investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).