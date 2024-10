Record divulga pesquisa com Donizete à frente nos votos válidos em Itaguaí

A Rede Record divulgou mais uma pesquisa de intenção de votos em Itaguaí. Nos resultados gerais, mostra uma disputa apertada entre os candidatos Donizete (União Brasil) e o atual prefeito Rubão (Podemos). Porém, contando os votos válidos, ou seja, descontando os nulos, brancos e de quem não sabe ou não respondeu, Donizete tem 39% contra 29% de Rubão.

Ainda sobre os votos válidos, onde Donizete lidera com Rubão em segundo, Gil Torres (PRD) e Alexandre Valle Cardoso (PL) aparecem logo em seguida com 10% cada. Dr. Antônio (MDB) tem 6%, Kelaine Goulart (Novo) tem 4% e Luciano Mota (PT) aparece com 2%.

Na pesquisa estimulada, de onde o levantamento de votos válidos foi tirado, Donizete tem 32%, Rubão 24%, Gil Torres e Alexandre Valle Cardoso empatam com 8% e Dr. Antônio tem 5%. Kelaine aparece com 3%, Luciano 2% e Dr. Robens Júnior (Rede) não pontuou. Neste cenário, são considerados todos os números e nulo e branco somam 9%, não sabe ou não respondeu também aparece com 9%. A estimulada apresenta aos entrevistados quem são os candidatos para prefeito na cidade.

A pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada pela Record, está registrada no TSE com o número RJ 01193/2024. Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 16 e 17 de setembro. A margem de erro é de 3% para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%.