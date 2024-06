REESTREIA DIA 4 DE JULHO O MONÓLOGO “INÓPIA HUMANOIDE” NO TEATRO CÂNDIDO MENDES

O monólogo é encenado pelo ator Mario Cardona Jr

Inópia Humanoide reestreia dia 4 de julho e seguirá em curta temporada nos dias

11, 18 e 25 (quintas-feira) às 20h no Teatro Candido Mendes, texto e direção de

Ivan Martins.

A peça teve sua pré-estreia no auge da pandemia, em outubro de 2020 com

apresentação adaptada para o modo online com transmissão ao vivo da sala do

ator Mário Cardona Jr., que foi transformada em um teatro com estrutura de luz e

som para as apresentações.

O texto aborda perseguições às minorias… Ataque sistêmico ao que diverge do

poder instituído com base na truculência arquitetada por um sistema corrupto! Essa

é a “ponta do iceberg” desse monólogo, que promete reflexões profundas do

público.

Escrito por Ivan Martins há 7 anos, trata de questões densas sobre as relações

sociais, a falta de empatia e segregações. A narrativa mistura fundamentalismo

religioso frente a uma moral arcaica baseada em privilégios machistas e sexistas e

que, descaradamente, é chamada de política. Quem interpreta tudo isso com

maestria é o ator Mario Cardona Jr.

Segundo o diretor Ivan Martins, a concepção do espetáculo surgiu em um momento

de grande perturbação emocional. Exatamente quando o país iniciou essa

polarização; tanto o Brasil, quanto o mundo. “O texto não fala de ninguém em

especial, mas a história se repete tanto, é tão viciosa, que o texto acabou

profetizando o que aconteceu e continua acontecendo em várias partes do mundo.

Esse texto é meu grito de assombro em relação ao mundo e as pessoas. É um

desabafo! Portanto, fala de qualquer nação e em qualquer época. Trata de

questionamentos sobre as perseguições as minorias, do ataque sistêmico ao que

diverge ao poder instituído com base na truculência gerada pela ignorância tão bem

arquitetada por um sistema genocida, corrupto e brutal”, explicou.

O objetivo do espetáculo é estimular a conscientização sobre os Direitos Humanos,

a inclusão social e a empatia. A obra é produzida pela Cristos Produções, e Cia

Popular Versátil , numa realização da E-Go-Cênicos.

“Espero que sirva de reflexão onde a empatia toque as pessoas para entenderem,

que não dá para colocar tudo em caixinhas e deixar como está. Ou seja, que cada

um possa reavaliar observações, ações e omissões”, enfatiza Ivan Martins.

De acordo com o ator Mario Cardona Jr. o maior desafio de “Inópia ”, foi o processo

de total desconstrução da postura e do belo, porque todos os seus trabalhos

anteriores, inclusive o último, como Rei Umma na Série Reis da Rede Record,

remetem para o belo. “O espetáculo flui por meio de uma reconstrução a partir do

torto, do forte, ao mesmo tempo leve e sutil, porém assustador. “Inópia” não pode

quase nada e ao mesmo tempo pode tudo”, conclui!

SOBRE O ATOR

Mario Cardona Jr completa 30 anos de carreira como ator. E, nessa comemoração

reestreia o monólogo “Inópia Humanoide”. Atuou em teatro, musicais e óperas e já

soma 52 trabalhos nesses segmentos. No cinema atuou em 2 longas e 23 curtas,

com destaque para “Caminho de Pedras”, onde interpretou o marido da poetisa

Cora Coralina e o último filmado no Amapá, “Marcas da Vida”, onde viveu o dono

de Oficina Mecânica, “Paulão”. Mário estreou na TV com a novela Mandacaru da

Rede Manchete. Depois atuou e dançou na Rede Globo, SBT, Record e

Bandeirantes. Com destaque para as novelas “Os Dez Mandamentos”, “Belíssima”,

“Eterna Magia”, a série “JK”. Seus dois últimos trabalhos na TV foram, na novela

“Nos Tempos do Imperador” – Rede Globo, como o fotógrafo Marc Ferrez e na

série “Reis” da Rede Record, onde interpreta o Rei Umma (Rei de Alashya).

SOBRE O DIRETOR

Ivan Martins é psicanalista, escritor, roteirista e dramaturgo. Trabalhou durante

anos com teatro na Itália e, depois, aportou no eixo Rio-São Paulo para espetáculos

cênicos. Formado em Belas Artes, além de teatro, também faz imersão no cinema

em trabalhos audiovisuais. É fundador da E-Go-Cênicos Criações e Produções

Cênicas. Mora em Goiânia há quase 30 anos.

SERVIÇO:

Inópia Humanoide

Atuação: Mário Cardona Jr.

Texto e direção: Ivan Martins

Dias 4, 11, 18 e 25 de julho (quintas-feiras)

Horário: 20 h;

Ingressos pelo Sympla: R$ 60,00 – inteira / R$ 30,00 – meia

Local: Teatro Candido Mendes – Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema