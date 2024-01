“Rei dos ônibus” morre no Rio aos 91 anos

Jacob Barata estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul e teve falência múltipla dos órgãos

O empresário do setor de ônibus do Rio de Janeiro Jacob Barata, de 91 anos,

morreu na manhã desta quarta-feira (27). Ele estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul, há duas semanas e teve falência múltipla dos órgãos.

Barata era conhecido como o ‘Rei dos Ônibus’ e foi um dos sócios fundadores do

Grupo Guanabara, um dos maiores conglomerados do ramo.

O empresário nasceu no dia 13 de agosto de 1932, em Belém. Ele passou a

infância na capital paraense e se mudou para o Rio aos 14 anos. Começou a

trabalhar cedo carregando panelas de alumínio que um amigo vendia e fazendo

cobranças.

À noite, estudava no Colégio Piedade, onde fez o curso ginasial. Também trabalhou

como escriturário em um banco e vendeu joias antes de se tornar empresário do

setor de transporte.

Jacob Barata era viúvo. Ele deixa 3 filhos e 9 netos. O empresário também era pai

de Daniel, que foi morto após ser sequestrado em 1994.