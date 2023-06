Reitor da Uerj é convidado pela Alerj para explicar sobre folhas secretas

Reitor da Uerj, Mário Sérgio Carneiro, será aguardado na Alerj na

próxima semana

Depois de ingressar com uma ação para suspender o programa da Secretaria de

Estado de Administração Penitenciária (Seap), que previa distribuir equipamentos

eletrônicos para detendo, o deputado Alan Lopes (PL), vai meter a mão no vespeiro

das folhas de pagamento secretas da Uerj, cujas denúncias atingiram até aliados

políticos.

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio acaba de aprovar um

convite ao reitor Mário Sérgio Carneiro para que dê explicações sobre os episódios

no colegiado. Na série de denúncias noticiadas pela imprensa, em 2022, foi

revelado que o pagamento de 18 programas da universidade teria movimentado

quase R$ 600 milhões, dinheiro que seria oriundo de secretarias e órgãos do

governo.

As acusações revelaram que a universidade empregou boa parte de aliados da

cúpula do PL em programas como Escola Criativa de Oportunidades (ECO),

Observatório da Segurança Presente, Casa da Gente, Na Régua e M.A.E –

Mulheres Apoiando a Educação.

Pedido de comissão

No ano passado, as contratações para 21 projetos da universidade em parceria

com secretarias e fundações chegaram a motivar um pedido da Comissão de

Tributação da Alerj para que o TCE-RJ as analisasse. O caso da Uerj se assemelha

ao episódio das contratações secretas do Ceperj. Sem dar detalhes da audiência, o

deputado, que é presidente da Comissão de Educação, diz ter feito levantamentos

para questionar o reitor.

“Isso é o desdobramento da série de escândalos sobre a farra de recebimentos de

recursos em folhas secretas da Uerj, através de projetos como o ECO e Na Régua”,

diz o parlamentar.