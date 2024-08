Relatório da PF que indicia governador Cláudio Castro, do RJ, pede afastamento do cargo

O relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o governador Cláudio Castro (PL-

RJ) por corrupção e peculato também sugeriu o afastamento do chefe do Executivo

do Estado do Rio. A informação foi publicada pela colunista Malu Gaspar, do Jornal

O Globo.

O documento foi encaminhado à Procuradoria Geral da República (PGR) que

decidirá se apresenta denúncia, se pede o arquivamento ou se solicita mais

informações à PF.

O relatório da corporação concluiu que Castro recebeu propina de R$ 326 mil e

US$ 20 mil entre 2017 e 2019, quando ocupava os cargos de vereador e vice-

governador. A decisão sobre o afastamento ou não cabe ao Superior Tribunal de

Justiça (STJ).

Se o STJ decidir pelo afastamento, o vice-governador, Thiago Pampolha, assume o

governo interinamente.