Renan Jordy estreia na Alerj com discurso insano que provocou a ira dos deputados

Jordy saiu da suplência para protagonizar ataques/Octacilio Barbosa

Renan Jordy (PL), que deixou o status de suplente para assumir como titular na cadeira de deputado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), em substituição ao colega de partido que assumiu a Secretaria de Estado de Agricultura, fez sua estreia na Casa, na última quarta-feira (8), se declarando inimigo. Ele é irmão do pré-candidato a prefeito de Niterói Carlos Jordy (PL).

Segundo o site tempoorealrj.com, depois que Verônica Lima (PT) defendeu o resultado econômico do show da Madonna, Jordy pediu a palavra, deu as costas para Pedro Brazão, que presidia a sessão, e disparou sua metralhadora giratória contra os colegas: “Chego hoje para dar voz a 36 mil pessoas que têm asco e ódio contra tudo isso que causa destruição do tecido social, agride a família, e a liberdade. O que vocês fazem é achincalhar a população fluminense. Vocês ganharam aqui hoje mais um inimigo”, disse Renan.

Ele conseguiu tirar do sério até o deputado Luiz Paulo, um dos mais educados do parlamento. O decano ficou engasgado e pediu que Renan Jordy se retratasse com os deputados.

“É inadmissível que chegue esse novato que queira generalizar 70 deputados, como quem é do bem e do mal, porque não gostou do show. Quem é esse deputado? Deveria chegar aqui com respeito como foi tratado por todos, porque foi acolhido com respeito, independentemente de partido, sobrenome ou ideologia”, retrucou Luiz Paulo.