Renata Cabo toma posse como desembargadora do TJ do Rio

Renata Cabo liderou a lista tríplice dos integrantes do MP

A procuradora de Justiça Renata Maria Nicolau Cabo foi empossada como desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) nesta segunda-feira (21/10). Com 122 votos, Renata Cabo liderou a lista tríplice dos integrantes do Ministério Público que concorreram à vaga de desembargador pelo quinto constitucional. A solenidade foi conduzida pelo presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, que declarou: “Em nome dos meus colegas desembargadores deste Tribunal, desejo boas-vindas à vossa excelência, magistrada Renata”.

“Prometo, diante de vossas excelências, exercer uma magistratura séria, dedicada e comprometida com os ideais que me são mais caros: honestidade, trabalho árduo e humanidade no trato com todos. Atuarei sempre pautada pela Justiça, em defesa dos direitos humanos e da Constituição da República”, afirmou a desembargadora Renata Cabo.

Compuseram a mesa oficial da cerimônia a subprocuradora-geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais, Ana Cristina Lesqueves Barra, representando o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos; a deputada estadual Tia Ju; a deputada federal Soraya Santos; o chefe de gabinete da Prefeitura do Rio de Janeiro, Fernando dos Santos Dionísio; e o procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, Renan Saad.

Lista sêxtupla

A lista sêxtupla com os nomes dos membros do MPRJ para a vaga foi entregue pelo procurador-geral de Justiça ao presidente do TJRJ, no dia 18/09. A vaga é oriunda do quinto constitucional, que determina que 20% das vagas em determinados tribunais sejam destinadas a advogados e membros do Ministério Público que não pertencem à magistratura. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 14 de outubro.