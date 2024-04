Republicanos inaugura sede em Queimados e lança chapa de pré-candidatura a prefeito

Evento marcou o lançamento oficial da chapa formada por Fabio Sperendio e Dr. Agnaldo na disputa pela prefeitura

O partido Republicanos celebrou a inauguração de sua nova sede no coração de Queimados, município situado na Baixada Fluminense. O evento, realizado na noite do último sábado (6) no Green Palace, em Rodoviários, atraiu personalidades políticas e cidadãos entusiasmados. Entre as figuras proeminentes presentes destaca-se a deputada federal Daniela do Waguinho, cuja presença foi calorosamente aclamada pela população.

Daniela do Waguinho, convidada de honra do evento, foi recebida com entusiasmo e carinho pela comunidade, que se aglomerou ao seu redor para cumprimentá-la e expressar seu apoio. Sua presença gerou uma comoção tão intensa que as autoridades locais precisaram restringir temporariamente o acesso ao local.

A deputada, conhecida por sua energia contagiante, não poupou esforços para interagir com todos os presentes, representando com maestria seu esposo, o popular prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho.

Lançamento de chapa

Além da celebração da inauguração da sede, o evento marcou o lançamento oficial da chapa formada pelo policial militar Fabio Sperendio e pelo médico Dr. Agnaldo, como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente.

Fabio Sperendio, figura amplamente reconhecida na cidade por sua dedicação à área da saúde, reforçou sua pré-candidatura ao lado do Dr. Agnaldo, um profissional respeitado que sempre priorizou o bem-estar e a qualidade de vida de seus pacientes.

Discursos inspiradores e otimistas

A noite foi marcada por discursos inspiradores e otimistas sobre o futuro de Queimados, com os pré-candidatos destacando sua visão para o desenvolvimento da cidade e o compromisso com o progresso e o bem-estar de seus cidadãos.

Com a nova sede do Republicanos como cenário, a política local se aquece em preparação para as próximas eleições, enquanto os moradores aguardam ansiosamente para ver as propostas e planos desses líderes em ação, que representam a única nova opção no cenário da cidade, que já enxerga os pré-candidatos como terceira via para um município que precisa de mudanças.