Restaurante do Povo de Belford Roxo em ritmo de festa junina

Almoço a um R$ 1 teve comida típica, quitutes de sobremesa e banda de forró.

Espaço foi ornamentado como temática da época. A banda Brasa do Forró tocou sucessos de diversos artistas nordestinos e animou o público

O Restaurante do Povo de Belford Roxo” lacrou” (como diz a gíria) na última sexta-feira (14). Quem foi lá almoçar encontrou o espaço todo decorado de bandeirinhas coloridas e funcionários vestidos a caráter de festa junina. No cardápio, saborosas comidas típicas e quitutes de sobremesa. No pátio do restaurante, brinquedos infláveis alegravam as crianças, enquanto os adultos arrastavam os pés, durante as músicas tocadas pela Banda Brasa do Forró. Tudo aconteceu das 11h às 15h.

“Foi um ótimo momento para saborear uma comida nutritiva, de qualidade e se divertir a valer, em um ambiente acolhedor”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos.

“Moro em Olaria e venho todos os dias almoçar aqui, desde a inauguração. A comida é maravilhosa. Fiz várias amigas e conheço todos e todos me conhecem”, declarou a pensionista Lúcia Maria da Silva, 76, que já morou no bairro Farrula, em Belford Roxo, por muitos anos. Sua colega, a aposentada Abigail Souza, 69, também frequenta o restaurante desde o início de seu funcionamento. “Eu tomo café e almoço aqui todos os dias. Eu adotei os funcionários. Sou avó de todos. A comida é deliciosa e faço desse lugar a minha terapia. Hoje está tudo muito lindo.

Vou arrastar os pés no forró depois do almoço”, garantiu ela, abraçando o amigo José Moreno, 86, que almoçava ao seu lado. “Aqui é a cozinha da minha casa. A comida é sempre muito boa e o atendimento maravilhoso”, afirmou Nilcéia Aguiar, a aniversariante do dia. “Fiz questão de completar meus 68 anos de idade aqui”, frisou.

Cardápio bom demais

O gerente do restaurante, Edson Mendes, informou que o cardápio foi elaborado e preparado com objetivo de estimular a felicidade dos usuários. “Sempre que há uma data festiva, aproveitamos para fazer algo temático, que agrade a todos”, disse. E nas bandejas foram servidos: churrasquinho misto, feijão tropeiro, omelete de legumes, milho cozido e o tradicional feijão com arroz.

“Isso aqui tá bom demais”

Entre os pratos também tinha farofa, molho à campanha, macarronese, salada de alface e de sobremesa. Canjica, arroz doce, cuscuz, bolo de milho, bolo de fubá, pé de moleque, pipoca, algodão doce, doce de abóbora e maçã caramelizada, a famosa maçã do amor. “Isso aqui tá bom demais”, disse o estudante Guilherme Galdino de Souza, 11, que depois de saborear todas as guloseimas, dançava forró com a irmã Rebeca, 16. “Eles são autistas e estão muito felizes”, assegurou a mãe, a pedagoga, Ana de Souza.