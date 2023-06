Restaurante do Povo de Belford Roxo monta arraiá com decoração junina e quitutes

O Restaurante do Povo de Belford Roxo entrou no clima das festas caipiras, típicas

da época. O espaço ganhou bandeirinhas coloridas e vários quitutes das

tradicionais festas caipiras foram servidos aos usuários, além das refeições

balanceadas, do cardápio diário. O secretário Matheus Carneiro (Gestão e

Inovação em Serviços Públicos) e Tati Ervite (Assistência Social, Cidadania e

Combate à Fome) visitaram a unidade nesta sexta-feira (23-06).

O aposentado, Otto Ferreira, 85, chegou cedo e pegou um dos primeiros lugares da

fila para aguardar a abertura do restaurante. “Almoço aqui todos os dias. Vivo

sozinho e não sei fazer comida. A refeição é da melhor qualidade e o ambiente é

maravilhoso. Hoje está lindo, todo enfeitado, parecendo um arraiá “, disse.

A secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite,

destacou a importância do Restaurante do Povo para o município. “Por aqui

passam centenas de pessoas que se alimentam diariamente a preço popular. E

quero destacar o carinho dos funcionários no atendimento. Isso é um item que faz a

diferença”, concluiu Tati Ervite. “O restaurante do Povo é um referencial no

município. É uma oportunidade de as pessoas se alimentarem por um valor

simbólico. Além disso, percebi que a comida é excelente e de boa qualidade”,

completou o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus

Carneiro.

Um ano de funcionamento

Localizado na Rua Floripes Rocha, 38, próximo à Estação Ferroviária, o

Restaurante do Povo completará um ano de funcionamento, no próximo dia 30.

Gerente do estabelecimento que serve mais de duas mil refeições diariamente,

Edson Mendes, promete comemorar o aniversário do restaurante junto com

ferquentadores. “Já estamos pensando nos preparativos. O almoço da próxima

sexta-feira, será em clima de parabéns” avisa.

O Restaurante do Povo funciona de segunda a sexta -feira, servindo café da

manhã, a partir das 6 horas, por R$ 0,50. O almoço começa às 11 horas e custa

apenas R$1.