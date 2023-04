Restaurante do Povo oferece feijoada a R$ 1,00 às sextas-feiras em Belford Roxo

Hoje (21) é dia de feijoada nos principais restaurantes do Rio. A tradição carioca já faz parte do cardápio do Restaurante do Povo de Belford Roxo. O prato, marca do brasileiro, pode ser saboreado por apenas 1 Real.

Com tudo que tem direito, como as carnes salgadas, entre elas, pé, orelha, rabo de porco, bacon, linguiça e carne seca, a feijoada, preparada pelo chef, Rogério Menezes, é acompanhada de couve, farofa, arroz e laranja. “Tudo feito com muito carinho pra ficar saboroso”, assegura Menezes, que trabalha na função há 15 anos.

Brenda Bittencourt, 19, é usuária do restaurante. “A comida é gostosa e de qualidade. O ambiente é limpo, arejado e aconchegante. Experimentamos a feijoada: uma delícia!”, afirma ela que estava com o filho David Miguel de três meses.

Viúvo, Arlindo da Silva, 69, vai todos os dias fazer suas refeições no restaurante. “Chego cedo para o café e depois retorno para o almoço. A comida é boa demais. Às sextas eu me acabo na feijoada “, garante.

Pertinho da estação

Funcionando há quase um ano, o restaurante, localizado na Rua Floripes Rocha, 42, pertinho da estação ferroviária, centro da cidade, é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Sua administração é feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania, da Mulher e do Combate à Fome (Semascmcf). “Seu funcionamento é um março na cidade. Infelizmente, mais de 90 milhões de pessoas ainda vivem na linha da pobreza. A fome é muito triste”, declara a secretária Brenda Carneiro.

O gerente do restaurante, Edson Mendes, 32, informou que o estabelecimento abre às 6h para o café da manhã, até às 9h. Reabre às 11h para o almoço que termina às 15h. “Servimos mais de duas mil refeições diariamente. Às sextas, por causa da feijoada, a quantidade chega a quase três mil. A comida é variada, saudável e balanceada por nutricionistas, além de muito saborosa”, disse Edson, que coordena todo serviço realizado por 30 funcionários.