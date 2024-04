Revoada: 20% dos deputados do Rio se afastam do cargo para disputar as prefeituras nas eleições 2024

Mais de 20% da bancada do Rio de Janeiro da Câmara dos Deputados podem

deixar seus mandatos nas mãos de suplentes para concorrer às 92 prefeituras do

estado. Dos 46 parlamentares do RJ, nove já comunicaram aos seus partidos que

vão se afastar dos postos até o mês que vem.

Este número pode aumentar, caso alguns nomes sejam pinçados para vice em suas chapas. Só para concorrer na capital, três parlamentares se licenciarão: o candidato do PP, Marcelo Queiroz, o representante do bolsonarismo, Alexandre Ramagem (PL), e Tarcísio Motta (PSOL).

Otoni de Paula, do MDB, ainda sonha com a candidatura para a capital e, caso isto se concretize, também precisará deixar o cargo com um suplente.

Em Niterói, espera-se que o PSOL conte com a deputada federal Talíria Petrone na

disputa, que também terá o bolsonarista Carlos Jordy (PL). O PT terá, na Região

Metropolitana, o deputado federal Dimas Gadelha como candidato em São Gonçalo.

Seu correligionário Washington Quaquá será candidato em Maricá. Max Lemos, do

PDT, tentará a prefeitura de Queimados, na Baixada Fluminense, e para isto

também deixará o cargo.

Pela lei eleitoral, um parlamentar precisa deixar seu cargo com um suplemente a até

seis meses da eleição municipal, caso queira concorrer. O pleito deste ano ocorrerá

em 6 de outubro.