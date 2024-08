RF desmente que atletas serão taxados por medalhas conquistadas em Paris

A Receita Federal negou nesta segunda-feira (5) que os medalhistas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris terão que pagar impostos ao ingressarem no Brasil com as respectivas medalhas.

A Receita divulga nota depois que diversos parlamentares de direita disseminaram uma fakenews dizendo que os medalhistas seriam taxados.

Um deles foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que divulgou um vídeo sugerindo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fosse taxar os medalhistas. Na publicação, nas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou que o governo federal iria arrecadar R$ 310 mil com a taxação das medalhas.

“Taxxad não tem limites. Quando a gente pensa que já viu de tudo, que ele já fez de tudo, ele se supera novamente. Até ser herói no Brasil custa caro. Que loucura!”, afirmou o senador.