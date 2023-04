Ricardo Cappelli assume GSI de forma interina após demissão de general Gonçalves Dias

Capelli já havia exercido a função de interventor na área de segurança pública do Distrito Federal após os atos golpistas de 8 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escalou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, como ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Cappelli já havia exercido a função de interventor na área de segurança pública do Distrito Federal após os atos golpistas de 8 de janeiro.

“Será nomeado interinamente o senhor Ricardo Cappelli. O presidente considerou importante que esse espaço fosse ocupado imediatamente. O Cappelli fez um trabalho muito importante na intervenção na segurança pública do DF”, afirmou o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Segundo o ministro, além de Dias, o presidente também decidiu pela exoneração do secretário-executivo do GSI, Ricardo José Nigri.

“(Cappelli) Será o secretário-executivo interino e responderá pelo GSI até o momento que outra posição possa ser tomada pelo presidente”, disse Pimenta.

O ministro Gonçalves Dias, chefe do GSI, pediu demissão do cargo nesta quarta-feira, o que foi aceito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A saída acontece após a divulgação de imagens que mostram a movimentação de Dias no Palácio do Planalto durante a invasão do prédio, nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele é o primeiro ministro a sair do governo neste terceiro mandato de Lula.

Mais cedo, Cappelli questionou o vazamento das imagens do Palácio do Planalto. No Twitter, o novo chefe do GSI afirmou que “o fascismo tenta confundir e dividir”.

“Existiam menores nas imagens? Por que rostos borrados? Quem vazou? Com qual interesse? O fascismo tenta confundir e dividir. Buscam fraudar a história. Unir nossa tropa e marchar pela democracia. Vamos reconstruir o Brasil”, escreveu.

Quem é Cappelli

Cappelli é jornalista e especialista em administração pública e já ocupou diversos cargos nos três níveis de governo, além de ter sido presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Quando Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, assumiu o governo do Maranhão, em 2015, Cappelli foi nomeado secretário representação da administração estadual em Brasília. Em 2021, passou a ser secretário de Comunicação, cargo que ocupou até dezembro.

Cappelli foi filiado durante mais de 20 anos ao PCdoB, mas anunciou a desfiliação do partido em 2021, quando Dino também deixou o partido. (com informações do O Globo).