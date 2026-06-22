Rio de Janeiro e mais seis estados pedem apoio das Forças Armadas para as eleições de 2026

Murilo Salmito Nolêto, do TSE explica que atuação ocorrrerá de maneira coordenada entre a Justiça Eleitoral, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas

A pouco mais de três meses do primeiro turno das eleições de 2026, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima já formalizaram o pedido de suporte logístico aos militares. O anúncio ocorreu durante reunião estratégica no Ministério da Defesa, conduzida por Murilo Salmito Nolêto, secretário-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após o aval do plenário da Corte, as solicitações serão enviadas para autorização final da Presidência da República.

De acordo com Nolêto, a presença das Forças Armadas visa assegurar o livre exercício do voto e a estabilidade do pleito, atuando sempre sob a coordenação da Justiça Eleitoral. O secretário enfatizou que o apoio militar é voltado para cenários excepcionais e logísticas complexas, dependendo de um planejamento rigoroso e integrado entre as instituições para respeitar as competências de cada órgão.

Distribuição de urnas

O suporte das Forças Armadas na distribuição de urnas e no transporte de técnicos em áreas isoladas é uma prática consolidada no Brasil desde 1994, essencial para a capilaridade democrática em regiões de difícil acesso.

Para este ano, as Forças Armadas também terão um papel inédito ao auxiliar no programa “Seu Voto Importa”, iniciativa do TSE que oferecerá transporte especial para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, eliminando barreiras geográficas e garantindo a inclusão cidadã em todo o território nacional.