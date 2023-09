Rio de Janeiro sediará encontro de líderes do G20 em 2024

A partir de novembro de 2024, os olhos de todo o mundo estarão voltados para o

Rio de Janeiro, com a indicação da Capital Fluminense para se tornar a casa da

Cúpula dos Chefes de Estado. O encontro contará com a presença das 20

principais potências econômicas mundiais, além de dez países convidados.

O Grupo dos 20 (G20) é considerado o principal fórum de cooperação econômico

internacional, desempenhando um papel fundamental na formação e fortalecimento

das nações envolvidas. Inicialmente, as pautas discutidas concentravam-se em

questões macroeconômicas amplas, no entanto, ao longo dos anos a agenda

expandiu-se e passou a incluir temas de desenvolvimento sustentável, educação,

saúde, comércio, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas,

anticorrupção, entre outros relevantes pontos.

Sobre o G20

Criado em 1999, após uma série de crises econômicas internacionais, o G20 foi

idealizado como uma forma de coordenação entre os países-membros no nível

ministerial.

O grupo é formado por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, e União Europeia. Neste ano, a União africana também recebeu um assento permanente como membro do grupo. A cúpula do G20 realiza-se anualmente, sob a liderança de uma Presidência rotativa.