Rio fecha parceria com empresa americana para instalação de Data Center em Meriti

Em Washington, Cláudio Castro firma parceria com representantes da

CloudHQ

O Governo do Estado do Rio de Janeiro assinou um protocolo de intenções com a

multinacional norte-americana CloudHQ, na última quinta-feira (31), em Washington (EUA), para a instalação de um moderno Data Center, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O Centro de Processamento de Dados contará com um investimento de R$ 1,7 bilhão e deve entrar em operação em setembro de 2025.

Ao falar com a impressa, o governador Cláudio Castro (PL) destacou que o Data

Center fluminense fará com que muitos serviços oferecidos no Rio atinjam uma

performance diferenciada, gerando crescimento em vários segmentos da sociedade,

incluindo as áreas da saúde, transporte e segurança.

“Construir um Data Center no Rio de Janeiro é modernizar a sociedade fluminense

como um todo. Com esse espaço, serviços de processamento de dados e de

telecomunicações, tecnologia da informação, computação em nuvem, educação à

distância e telemedicina ganham mais performance. É um grande passo que

tomamos e que vai garantir o crescimento do estado, e estimular o desenvolvimento

de importantes setores como saúde, transporte e segurança, além de reforçar o

atual ambiente de negócios, o que, seguramente, resultará em benefícios para a

população”, explicou Cláudio Castro que, na ocasião, visitou o maior Data Center do

mundo.

Infraestrutura

O vice-presidente executivo da CloudHQ, Jose Fraga, explicou que o terreno

adquirido pela empresa, em São João de Meriti, já foi preparado e finalizado para

receber a infraestrutura destinado ao Data Center. A etapa posterior será a

instalação de servidores, equipamentos de telecomunicação e cabeamento, gerando

uma capacidade em TI de 36 MW. Toda a tecnologia será distribuída em um espaço

de 11 acres.

“Estamos entusiasmados em implementar mais este projeto, que será o segundo

Data Center da CloudHQ no Brasil. O site possuirá os mais altos padrões de

excelência, oferecendo aos nossos clientes uma estrutura de última geração,

conectividade e segurança. Vamos impulsionar ainda mais o desenvolvimento

tecnológico do Estado do Rio de Janeiro”, afirmou o executivo.