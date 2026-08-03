Rio inicia hoje campanha para atualizar vacinação de crianças e adolescentes

Ação pretende verificar cerca de 1,1 milhão de cadernetas de vacinação de menores de 15 anos

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio começa nesta segunda-feira (3) a Campanha de Multivacinação, voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A expectativa é verificar cerca de 1,1 milhão de cadernetas durante a mobilização, que segue até 1º de setembro. A abertura será às 8h no Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Além das unidades de saúde, a campanha contará com vacinação em creches e escolas, visitas domiciliares e ações em parceria com instituições de ensino, associações de moradores, igrejas, clubes, shoppings e outras organizações.

Estarão disponíveis todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a idade e a situação vacinal de cada paciente. Para as crianças, serão oferecidos imunizantes como BCG, hepatites A e B, pentavalente, poliomielite, rotavírus, pneumocócicas, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, varicela, DTP, influenza e covid-19.

Já os adolescentes poderão receber vacinas contra HPV (9 a 19 anos), meningocócica ACWY (11 a 14 anos), dengue (10 a 14 anos) e influenza.