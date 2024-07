Rio lança novo edital de licitação para ligar por barcas os aeroportos do Galeão e Santos Dumont

Trajeto pela Baía de Guanabara será de 55 minutos

A Prefeitura do Rio publicou nesta terça-feira (23) um novo edital de licitação do projeto de transporte aquaviário entre os aeroportos Antônio Carlos Jobim (Galeão) e Santos Dumont. O documento precisou passar por alguns ajustes, após avaliação do Tribunal de Contas do Município (TCM).

De acordo com o novo edital, o trajeto de 15,7 quilômetros, pela Baía de Guanabara durará, no total, 55 minutos e a tarifa custará R$ 22,50. O investimento previsto para implantação e compra das embarcações passou de R$ 106 milhões – conforme anunciado em abril – para R$ 109,5 milhões. A data da licitação está prevista para o 3 de setembro.

O serviço será feito por sete embarcações elétricas, com capacidade para

transportar entre 60 e 100 passageiros. A prefeitura do Rio optou por embarcações

de baixo calado para evitar a necessidade de realização de obras de dragagem na

região. O trajeto funcionará todos os dias das 6h às 23h e durará cerca de 35

minutos entre duas estações: uma na região da Marina da Glória ao lado do Santos

Dumont e outra na Ilha do Governador, na praia do Galeão.

Quatro micro-ônibus

Na chegada à estação na Estrada do Galeão, o passageiro embarca em um dos

quatro micro-ônibus elétricos até o terminal de destino. O trajeto completo deve

levar cerca de 55 minutos e o intervalo será de 15 minutos entre os embarques.

Cada trecho custará R$22,50. Além do investimento privado a concessionária

vencedora deverá pagar ao Município outorga variável de 3% sobre a receita

tarifária.