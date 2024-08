Rio recebe a peregrinação da relíquia de São Benedito

Fachada da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, na Rua Uruguaiana

Dentro das comemorações do aniversário de 500 anos de São Benedito, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos, no Centro do Rio, receberá no dia 18 de agosto, às 9h, uma relíquia ‘ex-corpore’ (um fragmento do corpo do Santo).

A relíquia, um músculo de cerca de 7 centímetros, será acolhida pelo reitor, padre Robson Cristo de Oliveira, e pelo administrador, cônego Álvaro José Assunção Inácio da Silva. Após a peregrinação, o resto mortal de São Benedito será encaminhado à Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro (ArqRio).

A linda Igreja de São Benedito, na Rua da Alfândega, foi a primeira a receber a visita de Dom João VI, quando de sua chegada ao Brasil em 1808. O rico templo, que chegou a ser destruído internamente por um incêndio nos anos 60, teve seu interior refeito em estilo moderno, o que decepciona 99% dos que visitam a belíssima Igreja, que já foi Catedral – embora seu projeto interior seja do famoso arquiteto Lucio Costa.

O fragmento religioso vem da cidade de Palermo, na Itália, sob os cuidados dos frades franciscanos Fernando Truppia, guardião das relíquias, e do frei Marcelo Badalamenti, da Província da Sicília, cidade localizada também na Itália.